Дмитрий Медведев передал центральную клиническую больницу СО РАН минздраву Новосибирской области

Управлением центральной больницей Академгородка теперь будет заниматься минздрав Новосибирской области, узнал 1 ноября корреспондент Сиб.фм из текста распоряжения правительства.

31 октября на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали текст распоряжения, подписанный главой правительства Дмитрием Медведевым.

«Передать в государственную собственность Новосибирской области федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная клиническая больница сибирского отделения российской академии наук (г. Новосибирск)», — сказано в распоряжении.

До этого момента минздрав области не мог отдавать указания, связанные с управлением больницей, главному врачу, так как ЦКБ находилась в ведомстве ФАНО (Федерального агентства научных организаций). На вопрос о причинах принятого решения в министерстве пока не отвечают.

«Здравоохранение должно быть сосредоточено в одном месте, а ФАНО занимается наукой — это совсем разные вещи», — рассказал корреспонденту Сиб.фм представитель больницы.

Централизация системы здравоохранения в области идёт уже около четырёх лет; с 2013 года муниципальные больницы подчиняются минздраву, и это только часть большого процесса, который стал причиной изменения статуса крупнейшего медучреждения Академгородка, сообщает пресс-служба министерства.

Центральная клиническая больница существует более 55 лет — почти столько же, сколько Академгородок. До недавнего времени учреждение находилось под управлением Сибирского отделения РАН, а приоритетной задачей подразделений стационара было внедрение новых технологий диагностики и лечения.

Напомним, в 2014 году бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что ЦКБ должна войти в состав государственной системы областного здравоохранения как самостоятельный объект.