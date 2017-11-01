Новосибирские активисты пожаловались на 43 улицы без тротуаров

Общественники направили в мэрию Новосибирска жалобу на 43 улицы, на которых нет троутаров; о них им рассказали местные жители, узнал корреспондент Сиб.фм 1 ноября из сообщения областного общественного фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

На неблагоустроенные пешеходные участки пожаловались жители улиц Ватутина, Блюхера, Гоголя, Горской, Зорге, Щетинкина, Титова, Ленинградской, Добролюбова, Коммунистической, Революции и Толстого.

Общественники считают, что на улице Обской маршруты для пешеходов не предусмотрены совсем. По словам местных жителей, люди «мотыляются» под колёсами автомобилей. К тому же улица не освещена. По данным фонда, к средней школе № 169 в Дзержинском районе не предусмотрены проходы или подъезды.

Также жители Новосибирска жаловались на стройки, которые перегораживают тротуар, мусорные баки, мешающие проходу, и на ямы. Всего список попали 43 улицы. В жалобе представители фонда попросили провести проверку и «принять соответствующие меры».

«Понятно, мы сегодня поднимаем очень больной для города вопрос. Но не говорить об этом тоже нельзя. Жителям Новосибирска и местной власти пора уходить от вопроса качества тротуаров в сторону очень востребованного вопроса комфорта пешеходов. Считаю, удобный город должен начинаться с удобного и безопасного тротуара», — рассказал руководитель группы Ростислав Антонов.

Напомним, что в октябре активист пожаловался на арт-объект «Арка», который стоит в сквере возле новосибирского оперного театра после фестиваля ландшафтных дизайнеров «Ленд-арт Сибири».