 

Новосибирский гимназист стал фигурантом уголовного дела из-за исправления оценок

 1 ноября, 13:33
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Новосибирский гимназист стал фигурантом уголовного дела из-за исправления оценок
Фото с сайта pixabay.com

16-летний ученик новосибирской гимназии взломал администратора электронного журнала и исправлял оценки себе и одноклассникам, узнал 1 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области.

Весной 2016 года ученик гимназии в Советском районе Новосибирска с помощью компьютерной программы узнал логин и пароль администратора электронного дневника. После летних каникул первый месяц нового учебного он исправлял «двойки» себе и одноклассникам. Учителя заметили это в ноябре 2016 года и сообщили в полицию.

Правоохранители возбудили по факту обращения дело по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, — лишение свободы сроком на два года. Гимназист дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, передано в суд.

Напомним, в конце 2016 года стало известно, что отличника школы в Забайкалье осудят за экстремизм в соцсетях.

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