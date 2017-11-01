Немцы отменили концерт новосибирского музыканта Алекса Кельмана из-за «сексизма» в клипе

Инцидент произошёл во время совместного турне Алекса Кельмана и американской шугейз-группы Ceremony в Дрездене, причиной отмены концерта стал последний видеоролик артиста — Siberian Pop, в котором организаторы, промогруппа Am Leben Vorbei, увидели элементы сексизма и эксплуатацию образа женского тела в коммерческих целях, рассказал корреспонденту Сиб.фм сам музыкант 1 ноября.

Концерт должен был состоятся 27 октября, но за неделю до назначенной даты организаторы прислали письмо новосибирскому музыканту, в котором объяснили свою позицию и объявили об отмене концерта.

«Видео начинается достаточно интересно, с массой спецэффектов, но на второй минуте появляется объект женского пола в маске лисы, начинает раздевать себя и танцевать полуголой. Если быть честным, мы не имеем проблем с обнажёнными человеческим телом, но, учитывая нашу политику, мы категорически против данного эпизода, выставляющего женское тело, как объект сексуального внимания», — говорится в официальном письме Am Leben Vorbei kollektiv.

Режиссёр нашумевшего видеоклипа Siberian Pop, релиз которого состоялся 10 августа, новосибирский клипмейкер Егор Филиппов. В 2016 он выступал организатором open-air фестиваля XYN, на котором в том числе играл Келман.

Бэкстэйдж с клипа. Фото Егора Филиппова

«Мне нравится свободное искусство и интерпретация своей фантазии, а также нравится наблюдать за реакцией людей», — сказал Филиппов.

Алекс Кельман сказал, что несколько расстроен отменой концерта, но зла на организаторов не держит. В процессе переговоров ему почти удалось договориться о смягчении решения немцев, однако условием проведения концерта было удаление ролика из интернета, на что Кельман не пошёл.

«Образ женского тела в данном видео ни в коей мере не является коммерческой уловкой, главная героиня клипа была похищена с сибирских просторов инопланетянами, но в результате взрыва космического корабля была выброшена обратно на землю, где героиня начинает танцевать топлесс», — отметил Алекс Кельман.

Напомним, что в июне 2014 году власти Новосибирска отменили концерт Мэрлина Мэнсона из-за Дня города.