 

Немцы отменили концерт новосибирского музыканта Алекса Кельмана из-за «сексизма» в клипе

 1 ноября, 19:47
подходящие темы
Немцы отменили концерт новосибирского музыканта Алекса Кельмана из-за «сексизма» в клипе
Стоп-кадр с клипа Siberian Pop

Инцидент произошёл во время совместного турне Алекса Кельмана и американской шугейз-группы Ceremony в Дрездене, причиной отмены концерта стал последний видеоролик артиста — Siberian Pop, в котором организаторы, промогруппа Am Leben Vorbei, увидели элементы сексизма и эксплуатацию образа женского тела в коммерческих целях, рассказал корреспонденту Сиб.фм сам музыкант 1 ноября.

Концерт должен был состоятся 27 октября, но за неделю до назначенной даты организаторы прислали письмо новосибирскому музыканту, в котором объяснили свою позицию и объявили об отмене концерта.

«Видео начинается достаточно интересно, с массой спецэффектов, но на второй минуте появляется объект женского пола в маске лисы, начинает раздевать себя и танцевать полуголой. Если быть честным, мы не имеем проблем с обнажёнными человеческим телом, но, учитывая нашу политику, мы категорически против данного эпизода, выставляющего женское тело, как объект сексуального внимания», — говорится в официальном письме Am Leben Vorbei kollektiv.

Режиссёр нашумевшего видеоклипа Siberian Pop, релиз которого состоялся 10 августа, новосибирский клипмейкер Егор Филиппов. В 2016 он выступал организатором open-air фестиваля XYN, на котором в том числе играл Келман.

Бэкстэйдж с клипа. Фото Егора Филиппова

«Мне нравится свободное искусство и интерпретация своей фантазии, а также нравится наблюдать за реакцией людей», — сказал Филиппов.

Алекс Кельман сказал, что несколько расстроен отменой концерта, но зла на организаторов не держит. В процессе переговоров ему почти удалось договориться о смягчении решения немцев, однако условием проведения концерта было удаление ролика из интернета, на что Кельман не пошёл.

«Образ женского тела в данном видео ни в коей мере не является коммерческой уловкой, главная героиня клипа была похищена с сибирских просторов инопланетянами, но в результате взрыва космического корабля была выброшена обратно на землю, где героиня начинает танцевать топлесс», — отметил Алекс Кельман.

Напомним, что в июне 2014 году власти Новосибирска отменили концерт Мэрлина Мэнсона из-за Дня города.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 октября, 14:15 • интервью

Другой Псой и совсем другой Короленко

Псой Короленко — о том, как отмечает столетие революции, как продолжает путешествие и какой видит Сибирь.
 25 октября, 11:21 • статья

Noize MC: фитиль вместо Шнура

Noize MC — о том, про что клип «Чайлдфри» и как баттлы изменили правила рэп-игры.
 16 октября, 16:45 • интервью

Диснейленд тоталитаризма

Режиссёр Мортен Тровик — о том, почему не нужно верить рассказам о Северной Корее, даже от него, о военных парадах, похожих на маскарады, и гипертеатре.
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 23 октября, 19:18 • новость

Брат олимпийского чемпиона Александра Карелина умер в Новосибирской области

Скончался глава Кудряшовского сельсовета Сергей Карелин — он приходился старшим братом олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Александру Карелину.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 23 октября, 07:39 • новость

Новосибирский депутат пожаловался в прокуратуру по поводу остановки за полмиллиона рублей

Депутат барабинского горсовета Константин Терещенко написал жалобу в областную контрольно-счётную палату и в прокуратуру на администрацию Барабинска Новосибирской области, которая, по его мнению, установила автобусную остановку по завышенной цене.
 20 октября, 15:35 • новость

Центробанк призвал вернуть в оборот осевшие в новосибирских копилках монеты

Центробанк анонсировал акцию «Неделя приёма монеты», во время которой можно без комиссии обменять мелкие монеты на банкноты и получить подарок.
 26 октября, 14:04 • новость

Новосибирские физики научились коптить селёдку в коллайдере

Новосибирские учёные Института Ядерной физики имени Будкера СО РАН увеличили срок хранения холодных пресервов сельди в четыре раза с помощью ускорителя электронов. Исследователи предложили облучённую рыбу жителям Академгородка.
присоединяйтесь!
    