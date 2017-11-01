Пакет акций «Ростелекома» уйдёт с молотка в Новосибирске

Мэрия Новосибирска продаст 522 акции «Ростелекома», находящиеся в муниципальной собственности, узнал 1 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте мэрии Новосибирска.

На торги выставляется миноритарный пакет, состоящий из 522 обыкновенных акций «Ростелекома», что составляет 0,000018% от общего числа акций «Ростелекома».

Акции будут проданы единым пакетом. Начальная цена пакета — 39,7 млн рублей. Шаг аукциона — 1,9 млн рублей.

Аукцион проводит департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, он состоится 20 ноября.

Напомним, в октябре «Обувь России» из Новосибирска предложила IPO акций почти на 8 млрд рублей.