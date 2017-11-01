Первый в Сибири медицинский центр при классическом университете откроется в НГУ

На базе института медицины и психологии НГУ откроется медицинский научно-образовательный центр (МНОЦ), который позволит студентам и сотрудникам университета получить доступ к уникальным для России технологиям диагностики и терапевтическим практикам, сообщила 1 ноября корреспонденту Сиб.фм заместитель директора по развитию МНОЦ Екатерина Алещенко.

Открытие МНОЦ состоится 7 ноября. Он станет площадкой для передовых научных исследований, учебной практики и местом оказания экспертной врачебной помощи. Такое сочетание позволит студентам-психологам проводить изыскания в области изучения сознания и поведения человека, а студенты-медики получат специально оборудованное место, где смогут применить свои навыки.

Для России подобный центр в структуре классического университета — большая редкость, а в Сибири это первый подобный проект. В начале 2018 года в медицинском центре появится оборудование, необходимое для уникального даже по мировым меркам метода хромато-масс-спектрометрии. Это способ диагностики, который позволяет провести комплексный анализ образцов на основе соотношения массы к заряду ионов.

«На практике это даёт возможность выявить многие заболевания на ранних стадиях. Область применения такого оборудования очень широка и поможет предотвратить самые разнообразные проблемы, будь то аномалии внутриутробного развития плода или раковая опухоль. Хромато-масс-спектрометрия также позволяет рассчитать точную дозировку лекарства и может применяться в научных целях», — рассказала Екатерина Алещенко.

Здание центра расположено в здании № 6 по улице Ляпунова, рядом с общежитиями и университетом. Медицинские услуги в центре получить может каждый, но для студентов и сотрудников НГУ предусмотрена скидка 10 %.

В приёмной МНОЦ корреспонденту Сиб.фм сообщили, что на данный момент уже открыта запись к нескольким специалистам, цены на приём сопоставимы со средними по городу. Проект реализован в рамках федеральной программы «5-100», которая призвана повысить конкурентоспособность российских университетов на международной арене. МНОЦ является площадкой для одной из семи стратегических академических единиц, созданных в НГУ благодаря проекту.

Напомним, что в октябре НГУ признали вторым ведущим вузом Восточной Европы.