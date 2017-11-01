Дефицит бюджета Новосибирска превышает 1 млрд рублей, город рассчитывает на поддержку области в решении вопросов, касающихся благоустройства, транспорта и строительства социальных объектов, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть корреспонденту Сиб.фм на встрече с журналистами 1 ноября.

Ранее Анатолий Локоть говорил, что намерен встретиться с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, чтобы обсудить бюджет и необходимость возвращения городу хотя бы 3 % отчислений налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) от областного бюджета. Как известно, в 2014 году экс-губернатор Владимир Городецкий лишил город 10 % НДФЛ в пользу области.

На пресс-конференции 24 октября Андрей Травников заявил, что на данный момент не видит возможности увеличить НДФЛ в пользу Новосибирска.

Анатолий Локоть на вопрос корреспондента Сиб.фм о том, как он будет выходить из сложившейся экономической ситуации, ответил, что с областью удалось достигнуть определённых договорённостей.

«Ну а как мы выходили три года? На самом деле, ситуация с бюджетом города Новосибирска выглядит несколько хуже, если сравнить с бюджетом области по наполняемости, по соотношению дохода-расхода, — подчеркнул Локоть. — У нас есть договорённости уже к 2017 году о субсидиях. Нам помогут субсидиями, субвенциями для решения конкретных вопросов, касающихся благоустройства, транспорта, строительства социальных объектов. Областной бюджет нас поддержит. Про 2017 год нам уже понятно, в каком объёме. Эти договорённости достигнуты».

Мэр отметил, что по бюджету города на 2018 год работа ещё предстоит, но он уже имеет дефицит более 1 млрд рублей.

«Мы представили свои предложения (области — прим. Сиб.фм). Здесь это дорога со встречным движением. Надеемся, что областной бюджет тоже будет задействован для поддержки решения проблем города, — сказал Анатолий Локоть.

— Мы выделили те вопросы, которые не можем решить за счёт городского бюджета. Это касается, прежде всего, развития города.

Три направления, о которых я говорил, — по всем по ним нужна поддержка. Развивать город за счёт своего бюджета нам не по силам в сегодняшней экономической ситуации. Бюджет дефицитный».

Напомним, 31 октября Андрей Травников рассказал журналистам о приоритетах в проекте бюджета Новосибирской области на 2018 год.