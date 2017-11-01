 

Семья Сказочных из Алтайского края назвала сына именем Аладдин

 1 ноября, 17:02
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Семья Сказочных из Алтайского края назвала сына именем Аладдин
Фото с сайта pixabay.com

Ребёнок, родившийся в селе Смоленском Алтайского края, получил имя Аладдин Сказочный, рассказала 1 ноября корреспонденту Сиб.фм мать мальчика Ирина Сказочная.

Жители села Смоленское Ирина и Алексей Сказочные назвали своего сына Аладдином, мальчик появился на свет 20 октября.

Нестандартное имя родители выбрали своему ребёнку вместе и заранее, придумали два варианта — для девочки и для мальчика.

«Сильно много вариантов-то и не было, сразу сошлись на Аладдине. Сказочный Аладдин — это очень сказочно и благозвучно, на наш взгляд!» — рассказала корреспонденту Сиб.фм Ирина Сказочная.

Родители Аладдина познакомились через интернет, супруг переехал в Смоленское из Барнаула. Фамилию они тоже придумали себе сами.

«Это фамилия, которую мы принесли в этот мир и запускаем её как родовую. До супружества у нас были другие фамилии», — объяснила Ирина Сказочная.

Родственники сначала удивились решению назвать мальчика Аладдином, но потом привыкли.

«Реакция разная, и даже можно проанализировать, как в данный момент общество реагирует на что-то новое и необычное. Время всё расставит на свои места. Страха нет, потому как очень много зависит от человеческих качеств личности, а имя — это набор букв, звуков, посредством которых люди идентифицируют друг друга», — рассуждает мама Аладдина.

Родителям Аладдина часто задают вопрос о судьбе ребёнка с таким именем в России, однако они настроены оптимистично.

«Прививать и воспитывать будем самые простые убеждения: быть честными перед жизнью, принести в этот мир, который существовал до нас и будет существовать после нас, только светлое, доброе и самое главное — сказку! Мы к вам пришли, чтоб сказку сделать былью!» — настроена Ирина Сказочная.

В семье Сказочных два ребёнка — сын Алексей от первого брака супруги и общий ребёнок Аладдин. По словам матери, они планируют родить девочку, необычное имя для дочери уже есть. Ирина Сказочная — по профессии педагог, её муж работает администратором.

Напомним, в 2014 году жители Барнаула меняли фамилии на Ветер, Шумахер и Фабрика.

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