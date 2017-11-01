Семья с двухлетним ребёнком погибла при пожаре в алтайском селе

Супружеская пара и их двухлетняя дочь задохнулись дымом при пожаре в селе Плотава Баевского района Алтайского края, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы краевого МЧС 1 ноября.

Трагедия произошла ночью 1 ноября. В частном доме случился пожар. Сообщение о нём поступило в пожарную службу около 3:00.

На место выехали добровольные пожарные, которые базируются в селе. Когда они подоспели, деревянный дом был охвачен дымом, горела крыша. Добровольцы начали тушить пожар, затем к ним присоединились пожарные МЧС. Чуть более 40 минут потребовалось на то, чтобы полностью потушить пожар. В комнаты, отрезанные огнём и заполненные едкой гарью, пробиться удалось с трудом. По предварительным данным, родители и их двухлетняя дочь отравились продуктами горения.

«Время было очень позднее, и пожар был обнаружен соседями только, когда огонь уже вырвался наружу, а все помещения были сильно задымлены, — рассказал старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности Алексей Липский. — Люди, находившиеся в доме, спали и вовремя не заметили признаков возгорания. Добровольцы были на месте буквально через несколько минут, но спасти хозяев дома и ребёнка не удалось. Пожар начался с кухни, по предварительным данным, его причиной стало замыкание электропроводки».

Напомним, в августе мать с двумя сыновьями погибли при пожаре в городе Топки Кемеровской области. В качестве основной версии причины пожара специалисты назвали неосторожность при курении.