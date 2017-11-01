 

Томские программисты разработали антипиратскую защиту на блокчейне

 1 ноября, 12:17
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Томские программисты разработали антипиратскую защиту на блокчейне
фото с сайта pixabay.com

Учёные Томского госуниверситета разработали демо-версию системы защиты интеллектуальной собственности на блокчейне, приложение Rupto.IO позволит стать правообладателем за несколько секунд, узнал 1 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Томское приложение Rupto.IO изменит понятие об использовании авторских прав в интернете. Первое в России приложение для подтверждения авторских прав на блокчейне представили в «Сколково».

Система Rupto.IO подтверждает права владения интеллектуальной собственностью в конкретный момент времени в интернете. Пользователь загружает файл в систему и получает сертификат правообладателя — весь процесс занимает несколько секунд.

«Это нужно было делать ещё вчера, весь мир уже это делает. Пока это демо-версия, „игрушка“ для демонстрации, но при использовании на блокчейне это реально работающая технология. Многие вопросы ещё надо решать, в том числе с Роспатентом», — сообщил проректор по инновационной деятельности ТГУ Константин Беляков.

Концепция проекта делит объекты интеллектуальной собственности на три группы. Это федеральные целевые программы, госзадания, хоздоговоры. Вторая группа не имеет прямого выхода на потребителя, но может дорого стоить, например, авторские права на книги, фильмы и песни. Третья группа блокчейнов имеет низкую степень коммерциализации, но с выходом на перспективные рынки.

Блокчейн — это система блоков информации, распределённая на многих компьютерах мира и имеющую реальную стоимость, как например «биткойн». Технологию блокчейна можно использовать для госконтроля — при мониторинге цепочек поставок лекарств, по данным сайта bitnovosti. О получении авторских прав через блокчейн рассказал cofounder «Prover» Иван Писарев.

Напомним, что в октябре кузбасский бизнесмен Олег Тиньков объявил о создании собственной криптовалюты.

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