 

Начинавший с торговли семечками томский бизнесмен стал долларовым миллиардером

 1 ноября, 10:21
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Начинавший с торговли семечками томский бизнесмен стал долларовым миллиардером
Фото с сайта globallookpress.com

Американское агентство финансовой информации Bloomberg включило томского предпринимателя Дениса Штенгелова, занимающегося торговлей снеками и кондитерскими изделиями, в число российских долларовых миллиардеров, узнал корреспондент Сиб.фм 1 ноября из сообщения агентства.

Штенгелов является основателем и владельцем компании KDV-Групп, производящей товары под брендами «Кириешки», «Компашки», «Бабкины семечки», «Яшкино», «3 корочки», «Beerka», «Баренцев» и другими — всего 350 наименований различной продукции. Согласно информации на официальном сайте холдинга, в его структуру входит 11 фабрик, расположенных в разных городах России. Головной офис KDV‐Групп находится в Томске.

В 2010 году Денис Штенгелов рассказал в интервью изданию «КоммерсантЪ» о том, что начинал бизнес в 1994 году, когда закончил экономфак Томского госуниверситета и вместе с одногруппниками занялся мелкооптовой торговлей сырыми семенами подсолнечника. Bloomberg отмечает, что в данный момент компания Штенгелова успешно конкурирует на российском рынке с такими влиятельными игроками, как американской Frito-Lay, принадлежащая PepsiCo, Inc. или американской же Mondelez International Inc., которая владеет брендами «Юбилейное», Milka, Picnic, Toblerone, Alpen Gold, «Воздушный» и другими.

По оценке экспертов, в условиях экономического спада в России и западных санкций Штенгелов сумел удержать цены на свою продукцию достаточно низкими и в результате не только увеличил долю рынка, но и приобрёл целый ряд конкурирующих производств. В итоге ежегодно KDV-Групп выпускает более 500 тысяч тонн закусок, продаваемых по всей России и экспортируемых в бывшие советские республики.

Напомним, в марте Bloomberg включило в первую сотню богатейших людей мира генерального директора «Норникеля» Владимира Потанина и владельца сибирской угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко.

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