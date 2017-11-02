 

23 иркутских чиновника «Россельхознадзора» скрыли квартиры, машины и дачи

 2 ноября, 12:49
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23 иркутских чиновника «Россельхознадзора» скрыли квартиры, машины и дачи
фото ильи галагуза

Антикоррупционная проверка «Россельхознадзора» по Иркутской области и Республике Бурятия нашла незадекларированное имущество у 23 руководителей и инспекторов ведомства, узнал 2 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры.

Управление «Россельхознадзора» по Иркутской области и Республике Бурятия не выдержало антикоррупционную проверку. Прокуратура отметила плохую работу кадровых подразделений, отсутствие анализа поступающих сведений о доходах и расходах.

Многие сотрудники ведомства не задекларировали свои квартиры, машины и дачи. По результатам прокурорской проверки один из начальников отдела «Россельхознадзора» не указал оформленную на супругу квартиру и её право собственности на транспортное средство. Другой госинспектор не указала 20 земельных участков в дачном сообществе, которыми владеет её муж.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 23 государственных служащих «Россельхознадзора» привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в октябре 300 тысяч рублей штрафа за пять баранов заплатил бывший начальник колонии в Тыве.

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