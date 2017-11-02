 

Леонид Агутин отдал выручку от концерта на лечение мальчика из Красноярска

 2 ноября, 18:13
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Леонид Агутин отдал выручку от концерта на лечение мальчика из Красноярска
Леонид Агутин, фото с сайта globallookpress.com

Российский певец и музыкант Леонид Агутин передал выручку от продажи билетов со своего сольного концерта на лечение трёхлетнего мальчика Давида из Красноярска, у которого диагностирована злокачественная опухоль головного мозга, узнал корреспондент Сиб.фм 2 ноября из сообщения благотворительного фонда «Мой выбор».

Уточняется, что ранее родители мальчика потратили на его лечение все свои сбережения, что помогло оплатить серьёзную хирургическую операцию. Но окончательно справиться с болезнью врачам не удалось, и потребовалась повторная операция, на которую денег у родителей уже не было.

Благодаря помощи, оказанной Леонидом Агутиным, необходимая сумма была собрана, операцию Давиду уже провели в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко. В данный момент мальчик проходит курс химиотерапии.

«Отрадно видеть, что представители российского шоу-бизнеса, который у многих может ассоциироваться с не самими хорошими вещами, всё чаще проявляют себя как великодушные и сильные люди», — говорится в сообщении благотворительного фонда.

Напомним, в апреле новосибирские активисты собрали на аукционе 717 тысяч рублей для онкобольных детей.

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