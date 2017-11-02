Активисты поддержат решение новосибирских депутатов по «мусорной» концессии на пикете

Общественники проведут пикет перед зданием заксобрания Новосибирской области с поддержкой инициативы расторжения концессионного соглашения, узнал 2 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Поможем реке Издревая» в соцсети «ВКонтакте».

Пикет начнётся 2 ноября в 9:00 возле здания областного заксобрания. Организаторы согласовали уличную акцию на 10 человек.

Ранее врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что «мусорная концессия» ещё не расторгнута, но решение принято; при этом правительство готово на диалог с концессионером.

Накануне сессии заксобрания, на которой будет рассматриваться этот вопрос, активисты выйдут на пикет в поддержку депутатов, обратившихся к Травникову с предложением расторгнуть концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск». Соглашение на строительство мусоросортировочного завода в бассейне реки Издревой было подписано 22 июля 2016 года.

Организатор пикета Юлия Колеватова уверена, что «надежда есть», однако сомневается, что вместо расторгнутой концессии не будет заключена следующая такая же.

«Это знаковая для области сессия, на которой должно действительно рассматриваться обращение депутатов заксобрания на имя врио с просьбой расторгнуть концессионногое соглашение.

Мы хотим показать, что обещания конечно даны — это замечательно. Даже не обещания, а позиция врио губернатора, но опять же фактических документов мы не видим.

Все понимают, что расторжение — это не одна подписанная бумажка, а целый процесс. Хотелось бы, чтобы новые решения в отношении обращения с отходами принимались в интересах жителей, без ущерба природе и с внедрением современных методов утилизации отходов», — объяснила Колеватова цель пикета.

Напомним, в сентябре новосибирские активисты назвали заморозку «мусорной» концессии попыткой остановить протесты.