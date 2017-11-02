Депутаты предложили врио губернатора Травникову поделиться бюджетом с Новосибирском

Новосибирское Заксобрание обсудило проект бюджета Новосибирской области на 2018 год; депутаты предложили помочь дефицитному бюджету Новосибирска, а также снизить расходы на интернет, увеличив их в пользу чистой воды, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Тайги.инфо» 2 ноября.

Депутаты Заксобрания приняли проект областного бюджета в первом чтении. Как отметил министр финансов региона Виталий Голубенко, доходы бюджета составят 119 млрд рублей, расходы — 121,2 млрд рублей. Дефицит принят на уровне 2,2 млрд рублей и назван «техническим», поскольку представляет собой остатки от 2017 года.

Приоритетные расходы бюджета достигли 93 % допустимых расходов. Капитальные вложения оцениваются в 5,1 млрд рублей.

В ходе обсуждения городские депутаты в очередной раз подняли проблему дефицитного бюджета Новосибирска, вызванную тем, что три года назад часть НДФЛ была перераспределена в пользу области.

«Бюджет (области — прим. Сиб.фм) явно лучше, чем в 2014 году, когда у Новосибирска забрали 10 % НДФЛ. Внутренний долг муниципальных образований растёт. Что будет, если он достигнет 90 %, введут внешнее управление?» — сказал депутат горсовета Андрей Жирнов.

Виталий Голубенко ответил, что эта норма действует только для регионов, тогда как в городах должно быть введено внешнее управление, если просроченная кредиторская задолженность достигает 30 % от собственных доходов.

Зампред социального комитета Александр Козлов заявил, что намерен внести законопроект об индексации зарплат работникам бюджетной сферы, а также поправку о перераспределении 1 млрд рублей с программы информатизации области на «Чистую воду».

«Пятая часть жителей не обеспечена водой», — отметил Козлов. Зампред строительного комитета Вадим Агеенко поддержал его слова: «„Ростелеком“ отчитывается о своих победах, а чистой воды как не было в Куйбышеве, так и нет».

Депутаты пришли к выводу, что перед вторым чтением работа над бюджетом только начинается. Проект одобрили 62 парламентария, двое воздержались, один не голосовал. Поправки будут приниматься до 16 ноября.

Напомним, 1 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что дефицит бюджета города превышает 1 млрд рублей, и Новосибирск рассчитывает на поддержку области в решении вопросов, касающихся благоустройства, транспорта и строительства социальных объектов. Днём ранее, 31 октября, врио губернатора Андрей Травников озвучил журналистам приоритеты в проекте областного бюджета на 2018 год.