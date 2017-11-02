Экс-директор новосибирского филиала «ФТ-Центра» ответит за суды в 16 млн рублей

Прокурор Новосибирска обвинил осуждённого за мошенничество бывшего директора сибирского филиала «ФТ-Центра» Евгения Богорада в неисполнении судов для «Росимущества», документы и процессуальные издержки оценили в 16,6 млн рублей, узнал 2 ноября корреспондент Сиб.фм от помощника прокурора Анфисы Кондратьевой.

Центральный районный суд рассмотрит иск прокурора к бывшему директору «ФТ-Центра» Евгению Богораду о возмещении судебных издержек на 16,6 млн рублей. Иск будет рассмотрен в рамках обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Претензии прокуратуры связаны с подготовкой документов для судебных процессов и юридической поддержки.

«Была оплачена подготовка необходимых процессуальных документов и обеспечение представления интересов ФГУП „ФТ-Центр“ в судебных заседаниях. Фактически эти услуги не были оказаны», — сообщила Сиб.фм помощник прокурора Новосибирска Анфиса Кондратьева.

В 2012 году Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении в Новосибирске более 258 млн рублей у государственного предприятия «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий», чьи сотрудники подписывали договоры на охрану несуществующих объектов. Бывший директор предприятия Евгений Богорад был объявлен в розыск и скрывался в США, Израиле и других странах.

В декабре 2014 года Новосибирский областной суд рассмотрел дело о хищении в отношении семи обвиняемых, двоих из них полностью оправдал. Остальные получили условные сроки. В марте 2016 года, когда приговор вступил в силу, облпрокуратура предъявила к осуждённым гражданский иск, потребовав возместить нанесённый ущерб размером 229,1 млн рублей.

ФГУП «ФТ-центр» имеет десять филиалов в России и напрямую подчиняется «Росимуществу». По данным сайта ведомства, задача предприятия — обеспечить эффективное управление государственным имуществом на территории регионов.

Напомним, что в феврале 2017 года обвиняемый в хищении бывший топ-менеджер «ФТ-Центра» сдался полиции в Новосибирске. Евгений Богорад признал вину в хищении более 230 млн рублей у «ФТ-Центра», написав явку с повинной, и был отпущен под подписку о невыезде.