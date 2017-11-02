Иркутская авиакомпания назовёт самолёты Sukhoi Superjet 100 именами святых

«ИрАэро» освятит девять новых пассажирских самолётов Sukhoi Superjet в Иркутске, лайнеры получат имена основных русских святых, узнал 2 ноября корреспондент Сиб.фм в пресс-службе «ИрАэро».

Девять новых самолётов Sukhoi Superjet 100 поступили в лизинг от «государственной транспортной лизинговой компании». Новые SSJ-100 будут работать на маршрутах из Иркутска, Барнаула, Омска на юг России, а также в Москву и Санкт-Петербург.

Иркутская епархия РПЦ освятит самолёты 7 ноября в городском аэропорту, они получат имена канонических русских святых. Лайнерам присвоят имена Святителя Спиридона Тримифунтского, Святой Матроны Московской, Святого князя Владимира, Святой Ксении Петербургской, Святого апостола Петра, Святого Апостола Павла, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, Святого благоверного князя Александра Невского.

По крайней мере четыре самолёта поступили в модификации Long Range, которая позволяет полёты дальностью до 4,5 тысяч километров. Авиакомпания «ИрАэро» базируется в международном аэропорту «Иркутск», а также в Омске. Авиапарк компании сформирован из самолетов Ан-24, Ан-26, CRJ-200 и SSJ-100.

Напомним, что в октябре томские учёные создали комплекс для диагностики двигателей гражданских и военных самолётов.