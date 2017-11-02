Канадский профессор набил себе татуировки алтайской мумии скифов

Медицинский иллюстратор Дейв Мазиерски из Торонто повторил татуировки мумии скифского юноши с алтайского плато «Пазырык», автор скопировал иллюстрации Сергея Руденко из книги Frozen tombs of Siberia, узнал 2 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения Британского национального музея.

Татуировки сибирских скифов времён бронзового века вдохновили канадского учёного сделать себе такие же. Британский музей опубликовал интервью с Дейвом Мазиерски, медицинским иллюстратором и профессором биомедицины из Торонто.

Рисунки были скопированы с мумий алтайского юноши, найденного на алтайском плато Укок и предметов Пазырыкской культуры скифов. Их дополнили иллюстрации из англоязычного издания Сергея Руденко «Замороженные гробницы Сибири», затем канадский иллюстратор работал над тем, чтобы поместить тату на участках тела, соответствующих мумии.

«До этого я думал о татуировках «костюма» японского стиля, но историк и татуировщик Стив Гилберт познакомил меня со скифскими и пазырыкскими татуировками и я решил, что это моё. Первый проект, с которого мы начали, — это маленький четырехногий дракон на предплечье правой руки.

Носитель скифской татуировки Дейв согласен с учёным Сергеем Руденко, который предположил, что пазырыкские татуировки были сделаны с помощью пропитанных сажей нитей сухожилий животных, хотя это может показаться болезненным и технически сложным. Большинство татуировок Дейва были сделаны современными машинками для татуировки, хотя некоторые выполнены вручную с помощью блока игл в ручке специального ножа.

«В наши дни татуировки в обществе настолько распространены, что я не уверен, что они привлекают внимание большинства людей. Многие угадывают стиль: „Кельтский?“ „Викинг?“ „Китайский?“. Только люди, знакомые с историей „замороженного скифа“ с плато Укок верно считают, что эти тату из Сибири», — рассказал British Museum Дейв Мазиерски.

Напомним, что в ноябре учёные рассказали об электронных татуировках для сердечников в Томске.