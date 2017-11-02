 

Кемеровский бизнесмен дождался любовника жены из тюрьмы и заказал его убийство

 2 ноября, 11:59
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Кемеровский бизнесмен дождался любовника жены из тюрьмы и заказал его убийство
Фото с сайта games-all.net

Мариинский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении предпринимателя из города Мариинска Кемеровской области, который обвиняется в заказном убийстве и хранении оружия, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной полиции 2 ноября.

Осенью 2016 года оперативники уголовного розыска получили информацию о том, что предприниматель из Мариинска ищет киллера для совершения убийства. Он предлагал исполнителю 1 млн рублей за устранение мужчины, который стал причиной развода бизнесмена с бывшей супругой. По версии следствия, семь лет назад его жена ушла к другому мужчине. Через некоторое время её любовник попал в тюрьму за грабёж. Дождавшись его освобождения, бывший муж начал искать киллера, чтобы отомстить.

Кемеровские и красноярские полицейские провели оперативную комбинацию, в результате которой задержали заказчика с поличным. У него изъяли пистолет, гранату Ф-1 и часть денег, которые он подготовил для передачи потенциальному исполнителю убийства.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33 УК РФ («Организатором признаётся лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением»), пунктам «е», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Напомним, в апреле 2016 года жительница города Игарки Красноярского края заказала убийство мужа-гробовщика брату своего любовника.

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