Хозяйка иркутского свадебного салона хранила 15 килограммов героина

Сотрудники ФСБ задержали владелицу салона для новобрачных с крупной партией героина — уголовное дело передано в суд, узнал 2 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Свердловского районного суда Иркутска.

В Свердловский районный суд Иркутска поступило уголовное дело о покушении на незаконный сбыт героина в особо крупном размере. Обвиняемой выступает хозяйка одного из свадебных салонов города.

Пресс-служба суда передаёт, что женщина приобрела у малознакомого мужчины 15 килограмм героина за 5 млн рублей для последующей перепродажи. Наркотики она хранила дома в сейфе.

Обвиняемую задержали сотрудники ФСБ во время следующей встречи с поставщиком. Максимальное наказание, предусмотренное статьёй 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), составляет 20 лет лишения свободы.

Напомним, житель Новосибирска попался полиции с героином в пачке семечек.