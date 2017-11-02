Красноярские следователи узнали о смерти двух детей из телепередачи

Председатель СК РФ Александр Бастыркин поручил красноярским следователям начать проверку после эфира на федеральном канале о смерти двух детей из многодетной семьи, узнал 2 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Следственного комитета по Красноярскому краю.

История 35-летней женщины из Красноярского края, которая хочет взять опекунство над племянниками девяти и трёх лет, обсуждаемая на федеральном канале, стала поводом для проверки правоохранителей.

По сообщению СМИ, в семье было четверо детей. Двое — умерли, сутки пролежав с высокой температурой, пока мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщину лишили родительских прав на старшего сына и ограничили в правах на младшего.

В передаче сообщалось, что в семье детей били и поили алкоголем, тем не менее органы опеки намерены вернуть пьющей матери одного из сыновей.

«Председатель Следственного комитета поручил следователям в кратчайшие сроки проверить указанную в программе информацию и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, прямо или косвенно виновных в гибели двоих детей, а также проявляющих халатность в отношении судьбы оставшихся детей», — передаёт ведомство.

Ход и результаты доследственной проверки будет контролировать центральный аппарат СК России.

Напомним, в апреле следователи обвинили родителей в убийстве двоих детей в Кемеровской области.