 

Неизвестные похитили красноярского бизнесмена и после убийства сожгли его тело в лесу

 2 ноября, 17:10
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Неизвестные похитили красноярского бизнесмена и после убийства сожгли его тело в лесу
Фото с сайта globallookpress.com

Полиция Красноярска расследует похищение и убийство бизнесмена, занимавшегося строительством, — он исчез из двора рядом со своим домом в центре города, а затем его тело было обнаружено в лесу в обгоревшем автомобиле, узнал корреспондент Сиб.фм 2 ноября из сообщения регионального ГУ МВД.

С известием о пропаже 42-летнего мужчины в полицию обратилась его супруга. По её словам, 1 ноября вечером муж подъехал на личном автомобиле к многоэтажному дому на улице Дубровинского, но в квартиру так и не поднялся. Женщина сообщила об исчезновении мужа в дежурную часть полиции.

Утром 2 ноября автомобиль бизнесмена был найден в лесополосе в пригороде Красноярска, внутри салона находился обгоревший труп пропавшего. Полиция предполагает, что мужчина был похищен, а затем убит. Сотрудники уголовного розыска обратились к возможным свидетелям преступления с просьбой незамедлительно позвонить в полицию и рассказать об увиденном.

Напомним, в марте неизвестный киллер застрелил предпринимателя у входа в красноярский торговый центр.

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