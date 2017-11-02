Номинантов литературной премии «НОС» объявили на Красноярской ярмарке книжной культуры

На XI Красноярской ярмарке книжной культуры (КрЯКК) жюри литературной премии «НОС» объявило номинантов, вошедших в шорт-лист, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Горького» 2 ноября.

XI КрЯКК проходит со 2 по 6 ноября. На открытых дебатах жюри премии «НОС-2016» озвучило имена номинантов. Победителя «НОС-2017» определят 5 февраля 2018 года. Тогда же станет известен победитель в номинации «Приз читательских симпатий», голосование по которому началось 15 октября.

Шорт-лист включает 10 книг: «В Советском Союзе не было аддерола» Ольги Брейнингер, «Иншалла. Чеченский дневник» Анны Тугаревой, «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Манарага» Владимира Сорокина, «Текст» Дмитрия Глуховского, «Заххок» Владимира Медведева, «Головастик и святые» Андрея Филимонова, «Иван Ауслендер» Германа Садулаева, «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова, «Белая кисть» Станислава Снытко.

В состав жюри премии вошли переводчик русской литературы Агнешка Любомира Пиотровска, театральный режиссёр Константин Богомолов, художник и режиссёр Вера Мартынова, руководитель фонда «Устная история» Дмитрий Споров и режиссёр Роман Либеров.

Литературная премия «НОС» основана Фондом Михаила Прохорова в 2009 году. Она проводится ежегодно с целью выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. В 2016 году победителем стал писатель Борис Лего с книгой «Сумеречные рассказы».

Напомним, в октябре роман писателя из Забайкалья Владимира Медведева «Заххок» о гражданской войне в Таджикистане вышел в финал литературной премии «Русский Букер».