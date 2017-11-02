Новосибирские гвардейцы спасли троих пенсионеров из упавшего в реку автомобиля

Два прапорщика Росгвардии в Новосибирской области спасли из упавшего в реку автомобиля троих пенсионеров — жителей Тогучинского района, узнал корреспондент Сиб.фм 2 ноября из сообщения регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл 1 ноября, когда экипаж прапорщиков патрулировал улицы города Тогучина. В районе улицы Майской гвардейцы заметили лежавшую в реке Тогучинке машину, которая упала с моста, проломив ограждение. Экипаж немедленно доложил о случившемся дежурному и вызвал бригаду скорой помощи, а затем прапорщики вместе с одним из очевидцев происшествия бросились к реке для спасения пострадавших из воды.

Открыв двери перевернувшегося автомобиля ВАЗ-2115, сотрудники Росгвардии перерезали ремни безопасности и вытащили на берег троих человек, находившихся в салоне. Ими оказались пенсионеры в возрасте от 67 до 79 лет — две пожилых женщины и мужчина. Все трое — жители Тогучинского района. Мужчина единственный их троих находился без сознания.

К тому времени на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые вместе с гвардейцами оказали пострадавшим первую доврачебную помощь, а затем передали врачам.

Напомним, в марте 2015 года новосибирский полицейский спас пенсионера, которого автобус несколько метров тащил по дороге.