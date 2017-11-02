Новосибирские спасатели рассказали, что в Тогучине пенсионеров из воды вытащил студент

Автомобиль с тремя пассажирами упал в реку в городе Тогучине в Новосибирской области — в спасении людей участвовал первокурсник из Новосибирска, узнал 2 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

Ранее стало известно, что два прапорщика Росгвардии в Новосибирской области спасли из упавшего в реку автомобиля троих пенсионеров — жителей Тогучинского района. Инцидент произошёл 1 ноября.

Однако пресс-служба МЧС предлагает другую версию событий. Основную часть операции по спасению провёл 18-летний студент первого курса Тогучинского техникума лесного хозяйства Георгий Попов. Молодой человек шёл с девушкой вдоль дороги, когда на их глазах легковой автомобиль слетел с трассы в реку Тогучинку.

«Увидев, что машина скатывается в реку, я понял, что может случиться беда, и, больше ни о чем не думая, рванул с моста вниз. Машина перевернулась и лежала на крыше, людей в машине было трое. Я открыл дверь, там пассажиры были без сознания и пристёгнуты, попросил прохожих на мосту, и они скинули мне нож», — рассказал Георгий Попов.

Ножом молодой человек разрезал ремни безопасности и вынес двоих пассажиров из машины. На тот момент ему на помощь пришли очевидцы, как позже оказалось, бойцы Росгвардии, они помогли извлечь третьего пассажира машины. Пострадавших прибывшие спасатели доставили в медучреждение.

«Спасателям требовалось время, чтобы добраться до места происшествия, а в такой ситуации дорога каждая секунда. Молодой человек вовремя оказался рядом и пришёл на помощь, проявил решительность, смелость и находчивость. Не раздумывая, прыгнул в воду, сумел освободить от ремней безопасности и достать пострадавших, а также помог добраться до берега», — отметил поступок юноши начальник пожарно-спасательной части № 70 Тогучинского района Николай Прохорчук.

Георгий Попов окончил Кадетский корпус спасателей школы № 7 Дзержинского района. Новосибирска. Он считает, что на его месте «каждый поступил бы так же».

Напомним, в октябре стало известно, что иркутская школьница получила медаль за спасение трёхлетнего ребёнка из ледяной воды.