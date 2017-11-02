 

Новосибирский суд освободил родителей убийцы Залесовой от обязательств перед семьёй девочки

 2 ноября, 16:04
подходящие темы
Новосибирский суд освободил родителей убийцы Залесовой от обязательств перед семьёй девочки
Фото Алёны Мартыновой

Областной суд отменил часть приговора в отношении Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, которая касается компенсации семье погибшей девочки — родители убийцы отказались выплачивать установленную законом компенсацию и добились своего в суде, рассказала корреспонденту Сиб.фм мама девочки Юлия Залесова 2 ноября.

Новосибирский областной суд пересмотрел вторую часть приговора в отношении Марка Конькова, а именно возмещение морального вреда размером свыше 2 млн рублей с родителей убийцы семье девочки. Ранее родители убийцы Игорь и Наталья Коньковы подали заявление о прекращении исполнительного производства по возмещению морального вреда в отношении них.

Вторую часть приговора суд отменил. Приговор направили на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Новосибирска.

«Отменили в плане компенсации, не срока, конечно, слава богу, — сказала Юлия Залесова.

— Эти деньги нам не нужны. Мы хотели их на пожертвование отдать. Потому что компенсация — это единственная возможность хоть как-то наказать родителей Марка.


Родители Карины Залесовой раскрыли тайны следствия на Сиб.фм

А так они никакого наказания не понесли. Но нас лишили и этой возможности».

Речь идёт о компенсации морального вреда размером 2 млн рублей и морального ущерба общей суммой 314 782 рубля, которые назначил суд в рамках приговора.

«Я, конечно, поражена тем, что права убийцы ставятся выше, чем права потерпевших, — поделилась Залесова. — Так ведь это не просто всё так свершилось само собой да по закону. Для этого было много сделано и следствием, и самим судом, и судебными приставами, и Коньковыми.

Мы будем писать жалобы, чтобы проверяли на коррупционную составляющую.

Президенту Путину тоже отправим письмо».

Приговор в отношении Марка Конькова вступил в законную силу 23 февраля. Суд признал его виновным в убийстве 16-летней Карины Залесовой по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью») и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием в новосибирской воспитательной колонии.

Напомним, в сентябре новосибирский суд отказал родителям Марка Конькова в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали, как они прожили 1,5 года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 11.03.2016, 08:00 • интервью

Экс в большом городе

18 марта 2014 года президент Путин отправил Василия Юрченко в отставку с официальной формулировкой — «в связи с утратой доверия». С тех пор прошло почти два года. В интервью Сиб.фм экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко высказал своё мнение по отношению к основным событиям двух прошедших лет.
 17.09.2015, 14:27 • статья

«Она попросила её убить»

В Новосибирске жестоко зарезана 16-летняя школьница, убийца — её бывший бойфренд-подросток. Между тем, новости, в которых соседствуют «молодёжь», «насилие» и «убийство возлюбленных», участились. Почему совсем ещё дети позволяют ярости захватить их, не чувствуя страха моральной и юридической ответственности?
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 23 октября, 19:18 • новость

Брат олимпийского чемпиона Александра Карелина умер в Новосибирской области

Скончался глава Кудряшовского сельсовета Сергей Карелин — он приходился старшим братом олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Александру Карелину.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 23 октября, 07:39 • новость

Новосибирский депутат пожаловался в прокуратуру по поводу остановки за полмиллиона рублей

Депутат барабинского горсовета Константин Терещенко написал жалобу в областную контрольно-счётную палату и в прокуратуру на администрацию Барабинска Новосибирской области, которая, по его мнению, установила автобусную остановку по завышенной цене.
 26 октября, 14:04 • новость

Новосибирские физики научились коптить селёдку в коллайдере

Новосибирские учёные Института Ядерной физики имени Будкера СО РАН увеличили срок хранения холодных пресервов сельди в четыре раза с помощью ускорителя электронов. Исследователи предложили облучённую рыбу жителям Академгородка.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
присоединяйтесь!
    