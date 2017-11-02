Новосибирский суд освободил родителей убийцы Залесовой от обязательств перед семьёй девочки

Областной суд отменил часть приговора в отношении Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, которая касается компенсации семье погибшей девочки — родители убийцы отказались выплачивать установленную законом компенсацию и добились своего в суде, рассказала корреспонденту Сиб.фм мама девочки Юлия Залесова 2 ноября.

Новосибирский областной суд пересмотрел вторую часть приговора в отношении Марка Конькова, а именно возмещение морального вреда размером свыше 2 млн рублей с родителей убийцы семье девочки. Ранее родители убийцы Игорь и Наталья Коньковы подали заявление о прекращении исполнительного производства по возмещению морального вреда в отношении них.

Вторую часть приговора суд отменил. Приговор направили на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Новосибирска.

«Отменили в плане компенсации, не срока, конечно, слава богу, — сказала Юлия Залесова.

— Эти деньги нам не нужны. Мы хотели их на пожертвование отдать. Потому что компенсация — это единственная возможность хоть как-то наказать родителей Марка.



Родители Карины Залесовой раскрыли тайны следствия на Сиб.фм

А так они никакого наказания не понесли. Но нас лишили и этой возможности».

Речь идёт о компенсации морального вреда размером 2 млн рублей и морального ущерба общей суммой 314 782 рубля, которые назначил суд в рамках приговора.

«Я, конечно, поражена тем, что права убийцы ставятся выше, чем права потерпевших, — поделилась Залесова. — Так ведь это не просто всё так свершилось само собой да по закону. Для этого было много сделано и следствием, и самим судом, и судебными приставами, и Коньковыми.

Мы будем писать жалобы, чтобы проверяли на коррупционную составляющую.

Президенту Путину тоже отправим письмо».

Приговор в отношении Марка Конькова вступил в законную силу 23 февраля. Суд признал его виновным в убийстве 16-летней Карины Залесовой по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью») и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием в новосибирской воспитательной колонии.

Напомним, в сентябре новосибирский суд отказал родителям Марка Конькова в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.