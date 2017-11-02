 

Пять жителей Кузбасса умерли в одной квартире при неизвестных обстоятельствах

 2 ноября, 17:23
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Пять жителей Кузбасса умерли в одной квартире при неизвестных обстоятельствах
Фото с сайта pixabay.com

Трое детей и две женщины найдены мёртвыми без признаков насильственной смерти в Кемеровской области — их тела обнаружила соседка, узнал 2 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Кемеровской области.

«В Прокопьевском районе в посёлке Верх-Егос в квартире двухэтажного жилого дома обнаружены тела 38-летней и 28-летней женщин, а также трёх малолетних детей (двух, семи и восьми лет) без видимых признаков насильственной смерти и признаков обгорания. В квартире порядок вещей не нарушен. По предварительной информации, семья положительная», — рассказали в ведомстве.

Как сообщает информагентство «Интерфакс», тела детей и женщин обнаружила соседка, пришедшая к ним в дом.

На данный момент на месте работает следственная группа, инспектор по пожарному надзору. К расследованию привлекли судмедэксперта, который проводит осмотр тел.

По факту смерти пяти человек возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, в июле несчастный случай назвали причиной каждой четвёртой неестественной смерти в Новосибирске.

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