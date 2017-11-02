Студент ТПУ разработал мобильное приложение для поддерживающих политику Путина

Ко Дню народного единства разработчик из ТПУ сделал приложение, чтобы вся патриотичная молодёжь России смогла одновременно пройти квест, узнал 2 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТПУ.

В воскресенье, 5 ноября, молодёжь со всей России сможет поучаствовать в первом всероссийском студенческом квесте On Russia. Для участия нужно скачать приложение, разработанное томским студентом Даниилом Акулиным, и зарегистрироваться в нём.

По словам Даниила Акулина, идея проекта появилась летом 2017 года. Сначала разработчик планировал создать сайт, на котором размещалась бы информация обо всех мероприятиях Томска, а также квесты для студентов, однако осуществил проект в виде мобильного приложения для масштабного мероприятия.

Квест будет проходить как в оффлайн-, так и в онлайн-режиме. Среди оффлайн-заданий: сфотографироваться в памятником или найти в городе место по частично закрашенной фотографии.

«Наше приложение нацелено на патриотическое воспитание и объединение людей, любящих и беспокоящихся о будущем страны и положительно относящихся к политике президента России», — назвал целевую аудиторию квеста политехник.

За выполненные задания участники получат баллы, которые смогут обменять на патриотическую сувенирную продукцию.

Средства на проект Акулин собирает через краудфандинговую платформу Boomstarter. Всего, по словам разработчика, планируется привлечь 1,2 млн рублей. На данный момент собрано более 600 тысяч рублей.

Напомним, в октябре Томские студенты предложили находить запасы нефти со смартфона.