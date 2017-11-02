 

Томские учёные назвали сюжет фильма «Матильда» заимствованным из байопика о Мэрилин Монро

 2 ноября, 12:42
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Томские учёные назвали сюжет фильма «Матильда» заимствованным из байопика о Мэрилин Монро
фото с сайта luxorfilm.ru

Специалисты Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) использовали искусственный интеллект, чтобы проверить, не является ли плагиатом сюжет скандально известного фильма Алексея Учителя «Матильда»; в итоге им удалось обнаружить источник заимствования, узнал корреспондент Сиб.фм 2 ноября из сообщения инновационного портала Томской области.

Автоматизированный комплекс для начала сопоставил фабулу «Матильды» с классическими сюжетами, например, с историей Золушки, но не нашёл соответствий. Затем в анализ были включены сюжеты современных фильмов.

Итогом исследования стало то, что искусственный интеллект выявил прямые аналогии между сюжетом «Матильды» и историей Мэрилин Монро, рассказанной в биографическом документальном фильме «Соперницы. Жаклин Кеннеди и Мэрилин Монро». В центре повествования в этом фильме взаимоотношения президента США Джона Кеннеди, его жены и знаменитой американской актрисы.

Как пояснил начальник инновационно-технологического центра ТУСУР Евгений Гарин, история Монро действительно могла послужить первоисточником для создателей «Матильды», поскольку реальных документов, рассказывающих о связи цесаревича Николая с актрисой Матильдой Кшесинской, нет.

«Николай II о Кшесинской не писал, да и сама балерина была немногословна. Разные источники свидетельствуют, что точка в их отношениях была поставлена сразу же, как стало известно о предстоящей свадьбе и коронации. Сто тысяч рублей, прощальный подарок в виде особняка — всё это слухи завистников. Ни о чём таком Кшесинская не писала <...> Так что выводы, сделанные после автоматического анализа разных источников, нас не удивили», — отметил Гарин.

Сотрудники инновационно-технологического центра ТУСУРа уже несколько последних лет занимаются выявлением плагиата в различных работах и произведениях, в основном их интересует анализ новизны в научных изысканиях. Именно в ТУСУРе научно опровергли слухи о наличии в диссертационной работе Владимира Путина плагиата из немецких источников. В ближайших планах у томских учёных — поставить окончательную точку в деле с докторской работой министра культуры Владимира Мединского.

Напомним, в феврале 2016 года аспирант ТУСУР научно обосновал, что сюжет одной из частей киноэпопеи «Звёздные войны» является плагиатом из советского фильма «Кощей Бессмертный».

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