Трое бывших сибирских губернаторов в числе других отставников получат награды от Путина

Президент РФ Владимир Путин пообещал вручить государственные награды 11 губернаторам-отставникам, потерявшим свои посты с конца сентября, узнал корреспондент Сиб.фм 2 ноября из сообщения РИА Новости; в том числе будут отмечены бывшие главы трёх сибирских регионов Виктор Толоконский, Виктор Назаров и Владимир Городецкий.

Глава государства встретился с ушедшими в отставку губернаторами и заверил их в том, что каждый из них на своём месте сделал максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития регионов. Также Путин отметил, что сам он будет всегда готов встретиться с бывшими главами регионов и продолжит воспринимать их как членов своей команды.

«Я исхожу из того, что места у вас поменялись, работа меняется, но я воспринимаю вас как членов команды расширенной. Мы будем продолжать вместе работать. Просто на другом месте вы будете работать, вот и всё. И я хочу сказать, что я всегда в вашем распоряжении. Мы всегда найдём время, чтобы встретиться, поговорить по проблемам региональным или по проблемам, которыми вы будете заниматься. Здесь не будет никаких вопросов», — сказал президент экс-губернаторам.

При этом он призвал их поддержать сменщиков, занявших места лидеров регионов, но «не вмешиваться» в их работу.

«Вмешиваться, разумеется, не нужно. Я имел в виду не то, что вы будете давать указания новым руководителям, а при случае, при их желании сможете просто — и я прошу об этом — погрузить их в проблемы региона, так как вы это знаете, понимаете. Это уже их дело, к чему прислушиваться, а к чему — нет», — резюмировал глава государства.

Напомним, в середине октября источники ТАСС в администрации президента прогнозировали, что новые отставки среди губернаторов возможны только в случае форс-мажора.