«Весёлый молочник» Джастас Уолкер за свои деньги построил мост на Алтае

Проживающий в Алтайском крае американский фермер Джастас Уолкер, известный в интернете как «весёлый молочник», построил на своём участке мост через широкий ручей, профинансировав работы из собственного резервного фонда, узнал корреспондент Сиб.фм 2 ноября из видеоролика, снятого Уолкером.

По словам фермера, новое сооружение сменило старый мост, который простоял на ручье около 30 лет. Мост Джастаса построен с привлечением местного алтайского специалиста-строителя по проверенной «деревенской» технологии: по берегам ручья установлены два бревенчатых сруба, засыпанных камнями, сверху уложен многослойный настил из брёвен и досок.

Сооружение рассчитано на проезд автомобилей, с обеих сторон устроены земляные насыпи для подъезда. Возле одного из срубов-опор выставлена старая бетонная плита, которая призвана защитить конструкцию от весеннего ледохода.

По расчётам строителей, мост должен прослужить от 30 до 50 лет. О своих расходах на возведение конструкции Уолкер не рассказал, допустив вероятность того, что сделает это позднее.

«Может быть, потом сделаю документальный отчёт, сколько это всё стоило, — просто для интересующихся. Приблизительно так, когда ты осваиваешь землю, встречаются такие допрасходы, на которые ты изначально не рассчитывал. Такие, как строительство моста. Но для этого есть резервный фонд, как раз для таких случаев», — пояснил фермер.

За двое суток видеоролик с рассказом Уолкера набрал около 10 тысяч просмотров, большинство из пользователей YouTube одобрили решение американца строить мост и отметили, что иностранцы, в отличие от россиян, не надеются на власти, а действуют самостоятельно.

«Слава богу, хоть иностранцы нам мосты поставят, а то сами-то не можем...» — констатирует в комментариях к видео администратор YouTube-канала «Надейкины истории». С ним согласен пользователь Алексей Кострыкин.

«Пример для подражания. Никаких администраций ему не надо! Предлагаю название моста: „Джастдуит!“ (Just Do It)», — написал Алексей.﻿

Напомним, в конце сентября Уолкер рассказал своим подписчикам в соцсетях о том, что в первый же год жизни на Алтае после переезда из Красноярского края накопал на своём поле 130 мешков картофеля.