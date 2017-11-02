 

ЖКХ объяснило отсутствие отопления и горячей воды в домах Новосибирска

 2 ноября, 18:04
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ЖКХ объяснило отсутствие отопления и горячей воды в домах Новосибирска
Фото с сайта rmnt.ru

Отключение отопления и горячей воды в Кировском районе Новосибирска вызвано устранением дефектов на теплотрассе, которое проводит СИБЭКО, рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Андрей Колмаков 2 ноября.

В редакцию Сиб.фм обратились жители домов № 62 и 68 по улице Зорге. Они сообщили, что в их квартирах на протяжении трёх недель регулярно отключают горячую воду и отопление.

«Дома очень холодно. Обращались в ЖЭУ, там сказали, что они дают тепло, проблема в котельной. В диспетчерской службе Кировского района говорят, что ведутся плановые работы. Но слишком долго и часто, а ночью тем временем минусовая температура», — поделилась жительница дома № 62 Оксана Березина.

Андрей Колмаков пояснил корреспонденту Сиб.фм, что все плановые работы закончились до начала отопительного сезона — 18 сентября. По его словам, отключение тепла в Кировском районе связано с устранением дефектов теплотрассы, причём нехватку отопления ощущают жители не только улицы Зорге, но и других улиц, связанных с этой теплотрассой, включая Сибиряков-Гвардейцев.

«Речь идёт о теплотрассе диаметром 700 мм, которая там проходит. И, к сожалению, действительно с начала отопительного сезона на ней возникло 10 дефектов, — рассказал Колмаков. — Она протяжённостью по каналу около 570 метров, и вот 70 метров уже поменяли. Но точечные дефекты продолжают развиваться. В СИБЭКО это контролируют и устраняют».

Чиновник обратил внимание на то, что теплотрассу построили 10 лет назад, и на её состояние влияют в какой-то мере резкие перемены погоды.

«Она принадлежит абоненту, то есть ни муниципалитету, ни СИБЭКО. Но компания СИБЭКО, выполняя обязательства перед потребителями, проводит ремонт и устранение дефектов. У нас вчера был штаб по прохождению отопительного сезона. СИБЭКО утверждает, что те дефекты, которые заявляются, будут устраняться в оперативном режиме», — добавил Колмаков.

В пресс-службе СИБЭКО корреспонденту Сиб.фм сроки устранения дефектов на теплотрассе в Кировском районе называть не стали.

Напомним, в начале августа более 140 домов в Новосибирске остались без горячей воды.

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