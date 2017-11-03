80 % найденных на Байкале мёртвых нерп были беременны

Специалисты провели исследования проб, взятых на побережье Байкала, где были обнаружены три десятка туш погибших нерп, — они не установили причину их гибели, но выяснили, что 80 % из них были беременны, узнал корреспондент Сиб.фм 3 ноября из сообщения правительства Иркутской области.

В министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области на совещании специально созданной комиссии обсудили причины массовой гибели нерп на Байкале.

31 октября государственные инспекторы обнаружили несколько десятков туш байкальских тюленей в Иркутской области — расследование их гибели взяла под контроль прокуратура.

Специалисты не обнаружили патологий, опасных вирусов или паразитов. Они планируют провести молекулярные исследования, чтобы определить возможность гибели в результате отравления.

«Все найденные туши принадлежат взрослым и упитанным животным, 80 % из них — это беременные самки. Всего исследована 31 проба, взятая как на южном побережье Байкала в Иркутской области, так и в Кабанском районе Республики Бурятии», — сказано в сообщении.

Начиная с 29 октября была обнаружена 141 туша погибшей нерпы, из них 38 на территории Иркутской области. Региональная служба ветеринарии потребует от Восточно-Сибирской железной дороги и руководства района уничтожить туши погибших животных. Также специалисты проверят голомянку и байкальского бычка — рыб, которые являются основным источником питания нерпы.

Байкальская нерпа занесена в Красную книгу, она является эндемиком, то есть обитает только в акватории Байкала. Единственным источником опасности для этого животного является человек, так как нерпа занимает вершину в пищевой цепи экосистемы озера.

Напомним, что в октябре 2015 года житель посёлка Слюдянки в Иркутской области обнаружил более десяти убитых нерп в лесу в черте города.