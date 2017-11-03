 

Экс-министр Омской области нанёс ущерб городскому бюджету в 1 млрд рублей — СК

 3 ноября, 18:28
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Экс-министр Омской области нанёс ущерб городскому бюджету в 1 млрд рублей &mdash; СК
Фото с сайта omskzdes.ru

Следственный комитет России обвинил экс-министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова в превышении должностных полномочий и халатности, которые привели к ущербу городскому бюджету в 1 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения СК Омской области 3 ноября.

Бывшего чиновника обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286, пунктом «в», частью 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Вадим Меренков в 2008-2012 годах занимал пост первого заместителя директора департамента имущественных отношений горадминистрации. По мнению следователей, совместно со своим начальником Юрием Гамбургом Меренков совершил ряд незаконных действий, которые нанесли ущерб муниципальному бюджету общей суммой около 1 млрд рублей.

Чиновники передали заинтересованным лицам 24 земельных участка общей площадью 5,5 га по заниженной стоимости, к тому же злоумышленниками был изменён вид землевладения, в результате чего в зоне жилой застройки возвели индивидуальные коттеджи.

Меренкову вменяются в вину и другие преступления, связанные с превышением должностных полномочий, например, в период с 2009 по 2012 годы обвиняемый не поднимал арендную плату за пользование имуществом водопроводно-канализационного хозяйства Омска, переданного департаментом в аренду ОАО «ОмскВодоканал». В результате муниципальному бюджету был причинён ущерб в размере около 884 млн рублей.

В марте 2014 года бывший чиновник был объявлен в международный розыск после того, как скрылся от правоохранителей, сбежав из лечебного учреждения в Москве, где находился на стационарном лечении. Однако 29 сентября 2016 года беглый чиновник сам сдался правоохранительным органам.

Напомним, что бывший вице-губернатор Омской области и непосредственный начальник Вадима Меренкова Юрий Гамбург вышел на свободу 17 апреля 2017 года.

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