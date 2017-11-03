 

Компания «Инвитро» намерена подать в суд на Геннадия Онищенко

 3 ноября, 14:33
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Компания «Инвитро» намерена подать в суд на Геннадия Онищенко
Фото с сайта globallookpress.com

В медицинско-лабораторной компании «Инвитро», имеющей лаборатории в Новосибирске, заявили, что готовы подать в суд на заместителя председателя комитета по науке и образованию Геннадия Онищенко после того, как чиновник обвинил компанию в передаче западным организациям биоматериала россиян, узнал корреспондент Сиб.фм 3 ноября из сообщения пресс-службы компании.

В эфире программы «60 минут», вышедшей 31 октября на телеканале «Россия 1», Генадий Онищенко заявил, что многие медицинские лаборатории, действующие на территории России, передают биоматериалы (РНК и синовиальная ткань) на Запад. В качестве примера чиновник привёл компанию «Инвитро», хотя в рамках этого же эфира директор по корпоративным коммуникациям компании Антон Буланов рассказал, что все биоматериалы утилизируются на территории России.

«Сегодня у нас есть много лабораторий, которые проводят клинические исследования. Это иностранные лаборатории — например, лаборатория „Инвитро“, и мы допустили их к самому сокровенному, — заявил Онищенко. — Во многих клиниках крупных городов нашей страны они проводят исследования, проводят качественно, но при этом имеют огромные возможности по изучению этого материала на территории нашей страны. Передачи данных за рубеж — я неоднократно обращал внимание спецслужб, что это нужно прекратить или взять под серьёзный контроль».

Основатель «Инвитро» Александр Островский, комментируя это заявление, сказал, что подобное высказывание наносит ущерб репутации не только «Инвитро», но и всей российской лабораторной медицине. Островский готов отстаивать честь и достоинство своей компании и всей отрасли в суде и рассматривает возможность подачи иска по статье 152 ГК («Защита чести, достоинства и деловой репутации»).

«Мы не являемся сторонниками судебных тяжб. Более того, как крупнейший, системообразующий игрок рынка лабораторной диагностики и мы были бы рады сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для обсуждения практики регулирования вопросов биологической безопасности. Однако в сложившейся ситуации у нас может не остаться другого выхода», — сообщил основатель «Инвитро».

30 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека раскрыл информацию о том, что некие западные организации собирают биоматериал россиян, чтобы использовать его в своих целях. Как после заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эту информацию Путин получил от неназванных спецслужб.

«Вы знаете, биологический материал собирается по всей стране. Причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации», — рассказал президент.

Напомним, что в октябре «Инвитро» организовала для жителей Новосибирска акцию по пополнению национального регистра потенциальных доноров костного мозга.

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