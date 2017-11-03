 

«Королевой Кузбасса» стала юрист из Новокузнецка

 3 ноября, 13:17
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«Королевой Кузбасса» стала юрист из Новокузнецка
Мария Шильникова сейчас и в 2014 году. Фото Игоря Семикашева

Мария Шильникова из Новокузнецка победила в главном региональном конкурсе красоты «Мисс Кузбасс — 2017», выпускница юридического факультета представит Кузбасс на конкурсе «Мисс Россия — 2017», узнал 3 ноября корреспондент Сиб.фм из официальной группы «Конкурсы „Мисс Кузбасс“ и „Миссис Кузбасс“» «ВКонтакте».

Выпускница юридического факультета филиала Кемеровского государственного университета в Новокузнецке Мария Шильникова стала мисс Кузбасс — 2017. Жюри конкурса выбрало её из 15 финалисток.

Новая мисс Кузбасс уже участвовала в конкурсе, в 2014 году жюри присудило ей титул вице-мисс. Мария Шильникова также побеждала в студенческом конкурсе красоты «Мисс НФИ КемГУ — 2014».

Первой вице-мисс Кузбасс — 2017 стала 17-летняя жительница Прокопьевска Анастасия Волгина. Второй вице-мисс признали 17-летнюю жительницу Кемерова Светлану Матвейкину.

Напомним, что в октябре голубоглазая блондинка из Новосибирской области снялась для журнала Playboy.

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