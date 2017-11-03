 

Красноярские госавтоинспекторы получили премию в размере отвергнутой взятки

 3 ноября, 19:12
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Красноярские госавтоинспекторы получили премию в размере отвергнутой взятки
Фото с сайта 24.мвд.рф

Руководство ГУ МВД по Красноярскому краю премировало двух инспекторов ГИБДД, которые отказались принять от подвыпившего нарушителя 97 тысяч рублей, — премия была выписана, исходя из размера отвергнутой взятки, узнал корреспондент Сиб.фм 3 ноября из сообщения регионального главка МВД.

Инцидент произошёл 22 октября в ночное время. Экипаж полиции прибыл на место мелкого ДТП, виновником которого стал водитель автомобиля Toyota Land Cruiser. Выяснилось, что мужчина за рулём иномарки был нетрезв.

Пытаясь избежать ответственности, водитель предложил полицейским сначала 50 тысяч рублей, а когда они оказались, предупредив мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки, увеличил эту сумму почти вдвое. Полицейские отказались и на этот раз и вызвали на место оперативно-следственную группу.

Подвыпивший водитель был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы.

Сотрудники ГИБДД поощрены начальником ГУ МВД Александром Речицким с формулировкой «за добросовестное выполнение служебных задач повышенной сложности, профессионализм и стойкую антикоррупционную позицию». Каждый из них получил в качестве премии по 48,5 тысячи рублей.

Напомним, в сентябре оперативники ФСБ задержали в Красноярске при получении взятки в 2 млн рублей замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД.

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