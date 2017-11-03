Убитый красноярский бизнесмен получал угрозы из-за своих расследований на рынке алкоголя

Председатель Общественной палаты Красноярска Вячеслав Дюков записал видеообращение к правоохранительным органам, в котором он связал недавнее убийство своего знакомого с их общими расследованиями на нелегальном рынке алкоголя в Сибири, узнал корреспондент Сиб.фм 3 ноября, ознакомившись с видеозаписью.

Своё обращение Дюков записал сразу же после того, как стало известно о гибели 42-летнего предпринимателя Дмитрия Демьяшкина. 1 ноября вечером он пропал из двора дома, на следующий день его тело нашли сожжённым в лесу.

Как рассказал Дюков, вместе с Демьяшкиным он выявил незаконную схему торговли алкоголем в одной из крупных сетей Сибири. По оценке общественника, речь идёт о торговле водкой, нелегально поставляемой с Кавказа по 40-50 рублей, а затем подпольно продаваемой по цене в четыре раза дороже на территории Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей, а также в Туве, Хакасии и Красноярском крае.

Дюков и его напарник пришли к выводу о том, что получаемый сетью «чёрный нал» может служить источником финансирования криминальных и террористических группировок. Они обратились с результатами своего расследования в прокуратуру, полицию, налоговую службу и в министерство торговли.

К тому же, после общения с работниками торговой сети общественники получили информацию о том, что её владельцы могут быть причастны к организации транспортного канала поставки в Сибирь синтетических наркотиков. После этого и Дюков, и Демьяшкин начали получать угрозы с требованием прекратить их расследования. По мнению Дюкова, те, кто им угрожал, и причастны к совершённому убийству.

«Иных причин, которые могли привести к его смерти, кроме того, что мы занимались с ним поисками информации о деятельности организованной группы, я не вижу», — отметил Дюков.

Напомним, в июле стало известно о похищении в Красноярске выходца из Азербайджана, владеющего рынком и рестораном.