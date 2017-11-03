Красноярский дизайнер мебели из бересты обучит дизайнеров в Лондоне

Дизайнер мебели из Красноярска Анастасия Кощеева и три мастера сибирского дизайна представят свои работы на мастер-классе от Makers of Siberia, узнал 3 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения Calvert Journal.

Четыре дизайнера из Красноярска, Томска, Тюмени и Якутии представят сибирский стиль на недельном мастер-классе в Лондоне. Организаторами выступит британский культурный фонд Calvert 22 Foundation, мероприятие проводится в поддержку запуска новой онлайн-платформы Makers of Siberia.

Анастасия Кощеева из Красноярска использует старую сибирскую технику работы с берестой для создания изысканной мебели. Стулья, лампы, табуреты, контейнеры для хранения и другие предметы быта из металла и берёзовой коры находят своих покупателей в Европе.

TUESA | HANDCRAFTED BIRCHBARK FOOD CONTAINERS from Anastasiya Koshcheeva on Vimeo.

В 2015 году Кощеева представила кресло «Сибиряк», серию изделий из бересты, туеса для табуретов и очки в деревянной оправе на стенде iSaloni выставки в Милане. Хотя Анастасия Кощеева родилась в Красноярске, сейчас она живёт и работает в Берлине, где организовала свою мастерскую.

Напомним, что 5 октября коллекция тувинского дизайнера открыла дефиле на международном фестивале «Ethno Art Fest» в Москве.