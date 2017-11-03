 

Красноярский дизайнер мебели из бересты обучит дизайнеров в Лондоне

 3 ноября, 17:36
подходящие темы
Красноярский дизайнер мебели из бересты обучит дизайнеров в Лондоне
Фото с сайта anastasiyakoshcheeva.com

Дизайнер мебели из Красноярска Анастасия Кощеева и три мастера сибирского дизайна представят свои работы на мастер-классе от Makers of Siberia, узнал 3 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения Calvert Journal.

Четыре дизайнера из Красноярска, Томска, Тюмени и Якутии представят сибирский стиль на недельном мастер-классе в Лондоне. Организаторами выступит британский культурный фонд Calvert 22 Foundation, мероприятие проводится в поддержку запуска новой онлайн-платформы Makers of Siberia.

Анастасия Кощеева из Красноярска использует старую сибирскую технику работы с берестой для создания изысканной мебели. Стулья, лампы, табуреты, контейнеры для хранения и другие предметы быта из металла и берёзовой коры находят своих покупателей в Европе.

TUESA | HANDCRAFTED BIRCHBARK FOOD CONTAINERS from Anastasiya Koshcheeva on Vimeo.

В 2015 году Кощеева представила кресло «Сибиряк», серию изделий из бересты, туеса для табуретов и очки в деревянной оправе на стенде iSaloni выставки в Милане. Хотя Анастасия Кощеева родилась в Красноярске, сейчас она живёт и работает в Берлине, где организовала свою мастерскую.

Напомним, что 5 октября коллекция тувинского дизайнера открыла дефиле на международном фестивале «Ethno Art Fest» в Москве.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 октября, 07:00 • интервью

Спекулятивность дизайна

Теоретик дизайна Бенджамин Браттон о том, какие интерфейсы помогут заглянуть в будущее и как измерять город.
 30 сентября, 15:26 • репортаж

Параплан и квадрокоптер

Второй репортаж участника автопробега — из Шерегеша.
 27 сентября, 12:16 • репортаж

Города и скалы

Первый отчёт из автопробега по сибирскому «Золотому кольцу» и первый кузбасский снег.
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 23 октября, 19:18 • новость

Брат олимпийского чемпиона Александра Карелина умер в Новосибирской области

Скончался глава Кудряшовского сельсовета Сергей Карелин — он приходился старшим братом олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Александру Карелину.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 23 октября, 07:39 • новость

Новосибирский депутат пожаловался в прокуратуру по поводу остановки за полмиллиона рублей

Депутат барабинского горсовета Константин Терещенко написал жалобу в областную контрольно-счётную палату и в прокуратуру на администрацию Барабинска Новосибирской области, которая, по его мнению, установила автобусную остановку по завышенной цене.
 26 октября, 14:04 • новость

Новосибирские физики научились коптить селёдку в коллайдере

Новосибирские учёные Института Ядерной физики имени Будкера СО РАН увеличили срок хранения холодных пресервов сельди в четыре раза с помощью ускорителя электронов. Исследователи предложили облучённую рыбу жителям Академгородка.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
присоединяйтесь!
    