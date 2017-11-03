Кузбасские хирурги воссоздали пищевод новорождённому

В Кемерове врачи провели операцию мальчику, который родился раньше срока весом 1,7 килограмма — он не мог сам дышать и питаться, узнал корреспондент Сиб.фм 3 ноября из сообщения Минздрава России.

Мальчик и его брат-близнец родились раньше срока. Врачи выяснили, что у малыша атрезия пищевода — порок, который мог привести к летальному исходу, и неразвитые лёгкие.

«По сути своей, это полная непроходимость пищевода, который не соединяется с желудком, — пояснил заместитель директора областной детской клинической больницы Константин Ковальков. — Это патология, которая не позволяет ребёнку питаться. Если не провести операцию в кратчайшие сроки, летальный исход неизбежен».

На третьи сутки после рождения врачи провели малышу первую видео-эндоскопическую операцию для восстановления дыхательной функции. Хирурги перевязали трахеопищеводный свищ, который мешал ребёнку дышать. Чтобы он мог питаться, установили гастростому. Так врачи смогли отсрочить операцию по воссозданию пищевода. Её провели спустя три недели путём нескольких миллиметровых проколов.

«Конечно, операцию можно было провести в один приём, но другим, очень травматичным способом, — рассказал Константин Ковальков. — Перед нами стоял выбор: сделать операцию, как раньше — открыто, через большой разрез, но в один этап, либо эндоскопическим способом в два этапа. Если у нас есть возможность свести хирургическую агрессию для ребёнка к минимуму, мы эту возможность всегда используем. В данном случае нам удалось скорректировать порок с минимальной травмой, с максимальным эффектом для ребёнка и без опасений за то, что пациент не сможет перенести это вмешательство».

По сообщению ведомства, после операции ребёнок смог самостоятельно дышать и питаться.

Напомним, что в октябре цифровой операционный комплекс OR1 открылся в иркутской Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице, он предназначен для проведения малоинвазивных операций новорождённым и младенцам.