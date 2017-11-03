 

Мэрия Новосибирска озвучила список перекрытых 7 ноября улиц

 3 ноября, 13:27
Мэрия Новосибирска озвучила список перекрытых 7 ноября улиц
Фото с сайта kprfnsk.ru

7 ноября в Новосибирске будет частично перекрыто движение в Центральном, Первомайском и Советском районах — по центральным улицам пройдёт шествие коммунистов, узнал 3 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска.

В честь 100-летия Октябрьской революции во вторник, 7 ноября, колонна КПРФ пройдёт демонстрацией по Красному проспекту, а также две другие демонстрации состоятся в Первомайском и Советском районах. Движение транспорта будет приостановлено на время прохождения колонн, для общественного и личного транспорта будет организован объезд.

В Центральном районе с 17:50 до 18:00 будет приостановлено движение транспорта:

— по чётной стороне Красного проспекта от улицы Ядринцевской до площади Ленина;

— по улице Ядринцевской и улице Орджоникидзе на пересечении с Красным проспектом.

В Первомайском районе с 10:30 до 11:00 будет прекращено движение транспорта на следующих участках:

— по улице Физкультурной на участке от пересечения с улицей Первомайской до пересечения с улицей Героев Революции;

— по улице Маяковского на участке от пересечения с улицей Физкультурной до пересечения с улицей Эйхе;

— по нечётной стороне улицы Эйхе на участке от пересечения с улицей Героев Революции до пересечения с улицей Первомайской;

— по чётной стороне улицы Первомайской на участке от пересечения с улицей Эйхе до пересечения с улицей Марии Ульяновой.

В Советском районе прекращается движение транспорта:

— с 12:00 до 13:00 — по Морскому проспекту на участке от пересечения с улицей Терешковой до пересечения с улицей Ильича;

— с 12:30 до 13:30 — по улице Ильича на участке от пересечения с Морским проспектом до пересечения с Весенним проездом.

Напомним, в октябре неизвестные подрисовали рога и свиное рыло Ленину на билборде, посвящённом 100-летию Октябрьской революции, в Новосибирске.

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