Новосибирск вошёл в топ-10 самых курящих городов

Социологи опросили жителей России об их отношении к курению — Новосибирск стал четвёртым в рейтинге самых курящих городов, узнал 3 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы маркетингового агентства ZOOM MARKET.

Федеральный социологический опрос был приурочен к готовящемуся законопроекту о запрете курения возле подъездов многоквартирных домов. По данным исследования, более 78 % жителей страны уверены, что закон, если его примут, не будет исполняться.

Новосибирск занял четвёртое в рейтинге наибольшего числа курящих жителей после Челябинска, Саратова и Брянска. Он оказался единственным сибирским городом, попавшим в первую десятку.

Кроме того, министерство здравоохранения предложило ввести экологический налог на сигареты для производителей, за счёт которого розничные цены на сигареты сильно вырастут. Респонденты ответили, повлияет ли цена на их решение продолжить курить.

«Среди курящих респондентов, попавших в выборку, 86 % указали, что даже при условии подорожания сигарет в два и более раз они не откажутся от вредной привычки. Среди них 52 % респондентов заявили, что продолжат курить ту же марку сигарет, что и до подорожания, 23 % указали, что, скорее всего, будут переходить на более бюджетные сигареты, а 19 % респондентов не верят в предстоящее подорожание. 6 % опрошенных воздержались от ответа», — отметили социологи.

Опрос проводился в 30 городах страны методом личных интервью. В опросе приняли участие 3,6 тысячи респондентов в возрасте от 24 до 58 лет.

Напомним, в мае пассажира самолёта сняли с новосибирского рейса за курение.