Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса, узнал 3 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-секретаря ФГБУ «НМИЦ имени академика Евгения Николаевича Мешалкина» Дарьи Семенюты.

Хирурги спасли 22-летнего пациента с редким и смертельным заболеванием сердца. Молодой мужчина попал в больницу в жизнеугрожающем состоянии. На фоне острого воспаления внутренней оболочки сердца в тканях аорты скопился гной, был разрушен аортальный клапан и подклапанные структуры сердца.

«Септического процесса такого объёма я не встречал за всю хирургическую практику. Были разрушены почти все структуры сердца, как правило, такие больные погибают практически в 100 % случаев», — констатировал директор Центра Мешалкина академик РАН Александр Михайлович Караськов.

Хирурги радикально удалили гнойные массы, поражённый корень и часть восходящего отдела аорты, вырезали подклапанные структуры и основание передней створки митрального клапана сердца. Сохранившиеся структуры сердца и окружающие ткани обработали химией, остановив воспалительный процесс.

С помощью модифицированной процедуры Росса хирурги забрали ствол и клапан лёгочной артерии, межжелудочковой перегородки и выходного отдела правого желудочка. Эти части имплантировали вместо разрушенного аортального клапана и восходящего отдела аорты пациента. После успешной операции больному предстоит длительная антибактериальная терапия.

Врачи утверждают, что смертность среди больных острым инфекционным эндокардитом достигает 70 %. В России ежегодно от данного заболевания погибают от 300 до 500 человек. Инфекционный эндокардит чаще всего диагностируют у людей 20-50 лет, но может возникнуть он в любом возрасте. Потенциальными возбудителями патологии считаются примерно 128 разновидностей бактерий, стрептококков и грибов кандида.

«К сожалению, в эру антибиотиков инфекционный эндокардит остаётся серьёзной проблемой. На ранних стадиях симптомы почти не проявляются, затем болезнь приводит к повышенной температуре, выраженной слабости, ознобу. Диагностировать эндокардит можно только когда уже появляются симптомы клапанной патологии сердца. К этому моменту пациенту требуется хирургическое вмешательство», — сообщила врач-кардиолог НМИЦ имени академика Евгения Мешалкина Наталья Глотова.

Клиника Мешалкина пока является единственным медицинским учреждением в России, где применяют процедуру Росса при лечении пациентов с острым инфекционным эндокардитом.

Напомним, что в ноябре томские учёные рассказали, как разрабатывают электронные татуировки для сердечников.