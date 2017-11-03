 

Новосибирские спасатели приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов в Оби

 3 ноября, 18:37
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Новосибирские спасатели приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов в Оби
Фото с сайта 54.mchs.gov.ru

Маслянистое пятно площадью около 300 метров было обнаружено на поверхности реки Оби в районе села Кубовая под Новосибирском, к его ликвидации уже приступили сотрудники МЧС, узнал корреспондент Сиб.фм 3 ноября из сообщения ведомства.

Загрязнение береговой линии заметили очевидцы, которые и обратились в спасательную службу. Рядом с местом разлива располагается садовое общество «Содружество». По версии спасателей, пятно возникло из-за разлива нефтепродуктов в результате утечки масла на одном из судов, стоящих на берегу. В реку масло попало после подъёма уровня воды.

«Ввиду того, что Новосибирская ГЭС производит увеличенные сбросы воды из водохранилища в реку, нефтепродукты попали в воду и распространились вглубь на расстояние около метра от берега», — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

После совместного совещания спасателей, работников Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и чиновников местной администрации было принято решение силами МЧС и аварийно-спасательной службы провести операцию по ликвидации последствий разлива.

Сначала на реке были установлены два боновых ограждения, чтобы ограничить площадь распространения маслянистого пятна. После этого поверхность воды обработали сорбентами, которые собрали плёнку нефтепродуктов сверху. Затем спасатели вошли в воду и при помощи лопат начали вынимать из Оби загрязнённые отходами песок и камни и собирать их в мешки.

Впоследствии собранный грунт будет утилизирован. Завершить сбор и утилизацию нефтепродуктов планируется до конца дня.

Напомним, в апреле жители Ленинского района Новосибирска обнаружили в затоне на реке Оби бензиновое пятно, которое, по их предположению, могло появиться из-за стоящей на якоре баржи.

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