Новосибирский фотограф отсудил 1 млн рублей за публикации в журнале «Русский репортёр»

Фотограф-блогер из Новосибирска Валерий Кламм рассказал 3 ноября корреспонденту Сиб.фм, на что потратит 1 млн рублей, который он отсудил у холдинга «Группа Эксперт» за публикацию 52 снимков в журнале «Русский репортёр».

Конфликт между фотографом и известным российским журналом подошёл к своему логическому завершению. Валерий Кламм подал в суд на «Группу Эксперт», которой принадлежит журнал «Русский репортёр», не дождавшись гонораров за серию публикаций своих снимков в конце 2014 — начале 2015 года.

Скриншот с сайта rusrep.ru

«Мы тогда обсудили серию публикаций. Есть такой набор историй, который в моих „Родинках на карте“ уже был опубликован. Они (журнал — прим. Сиб.фм) предложили сделать перелицованные статьи в формате „Русского репортёра“ с моими имеющимися фотографиями, — вспоминает фотограф. — Пишущие по моим следам, разработкам, контактам ехали, создавали новые тексты — и потом были публикации с разворотами, обложками.

Мы договорились о сотрудничестве, но потом началось странное: со мной не стали заключать договоры, потом коммуникация совсем прекратилась.

Я довольно долго пытался взывать к хорошим чувствам, потом предупреждать. Ну, а затем в дело пошли юристы».

Судебный иск Кламм подал в конце 2015 года. Суд признал законные авторские права фотографа и присудил компенсацию размером 1 млн 40 рублей в конце 2016 года.

«На протяжении года я не мог взыскать деньги через судебных приставов. Сейчас, собственно, конфликт завершён, к моей большой радости. Новосибирский юрист Кирилл Тимонов провёл ряд переговоров с той стороной, и они приняли решение дальше не затягивать весь этот конфликт. И на днях я получил перевод в соответствии с решением суда», — рассказал Валерий Кламм.

На вопрос корреспондента Сиб.фм, на что фотограф планирует потратить миллион, он, посмеявшись, ответил: «На пару нефтяных вышек и маленькую биткоин-качалку».

Напомним, в сентябре фотографии из проекта «Родинки на карте» новосибирского фотографа Валерия Кламма были представлены на передвижной выставке «Метагеография» в Лондоне.