 

Омский завод направил в Забайкалье пожарные танки

 3 ноября, 12:54
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Омский завод направил в Забайкалье пожарные танки
СПМ, фото с сайта transmash-omsk.ru

Специальные пожарные машины (СПМ), созданные на базе боевых танков Т-72 и Т-80, впервые поступили на вооружение армейских частей, дислоцированных в Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Амурской области, узнал корреспондент Сиб.фм 3 ноября из сообщения Восточного военного округа.

60-тонные СПМ выпущены на Омском заводе транспортного машиностроения. Главное преимущество этого вида спецтехники — возможность использования её на наиболее опасных участках при тушении складов боеприпасов или в очагах других техногенных катастроф. Машина может применяться и для расчистки проходов к очагам пожаров, прокладки противопожарных полос в лесу.

Пожарные танки хорошо бронированы, что позволяет защитить экипаж, состоящий их трёх человек, от осколков взрывных устройств. СПМ обладает большой проходимостью, имеет запас хода более 250 километров. Резервуары машины содержат до 25 кубометров воды или специального средства для пожаротушения. Оборудование позволяет СПМ бороться с огнём на расстоянии до 100 метров.

Напомним, с апреля в Забайкалье в связи с сильными лесными пожарами действовал режим ЧС, Росавиация заявляла о готовности использовать самолёты и спецреагенты для искусственного вызова дождей.

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