Полиция поймала в Новосибирске трёх криминальных авторитетов

Операция по задержанию трёх лидеров преступной среды прошла в Новосибирске при участии бойцов спецназа, узнал 3 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области.

Новосибирские правоохранители пресекли деятельность трёх ранее неоднократно судимых жителей Новосибирска.

Полиция задержала их после того, как 21 июля в Ленинском районе Новосибирска они избили мужчину, требуя от него 80 тысяч рублей. К операции присоединились бойцы спецназа. Задержаные были помещены под стражу.

«При проведении обысков по местам проживания фигурантов сотрудники полиции изъяли травматический пистолет со спиленными номерами и патроны к нему, денежные средства в сумме 200 тысяч рублей, 14 мобильных телефонов, 12 сим-карт, 69 долговых расписок, 12 договоров аренды жилья, записные книжки и ежедневники с записями, свидетельствующими о противоправной деятельности фигурантов», — передаёт ведомство.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям 163 УК РФ («Вымогательство») и 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). На данный момент полиция устанавливает причастность фигурантов к другим преступлениям.

Напомним, в сентябре власти Эстонии поместили кемеровского криминального авторитета в тюрьму Таллина.