Сбегавший в Крым из-за любви новосибирский подросток снова ушёл из дома

В посёлке Новом Новосибирской области пропал 17-летний Артемий Якобий, который летом сбегал из дома в Крым, — волонтёры и полицейские начали его поиски, рассказал корреспонденту Сиб.фм 3 ноября руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

31 октября около 18:30 ушёл из дома Артемий Якобий и пропал. Павел Злобин пояснил корреспонденту Сиб.фм, что это повторный уход парня. В июле он улетал в Крым, не сообщив никому об этом. Неделю его искали. Когда нашли, подросток сказал, что у него в Крыму была любовь.

«Предполагается, что он не один ушёл. И сейчас мы пока только получили информацию и она на стадии обработки», — уточнил Павел Злобин.

Артемий Якобий ростом 182 см. Он имеет худощавое телосложение, прямые короткостриженые светло-русые волосы и карие глаза. Он был одет в чёрный пуховик с капюшоном, серую толстовку, тёмно-синие джинсы, на ногах — чёрные ботинки с высоким берцем.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, поисковики просят сообщать в экстренные службы на номер 112 или на телефон поискового отряда «Маяк» 8-951-393-09-11.

Напомним, 28 октября в Новосибирске пропал 15-летний подросток, который ранее уже уходил из дома.