Суд в Кемеровской области запретил хоронить людей вблизи жилых домов

Прокурор Крапивинского района Кемеровской области обратился в суд из-за того, что кладбище нарушало право членов садового товарищества на благоприятную окружающую среду, узнал корреспондент Сиб.фм 3 ноября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

В прокуратуру Крапивинского района Кемеровской области обратился председатель садоводческого товарищества «Светофор» с жалобой на кладбище, которое стабильно разрастается и вплотную приближается к домам. Заявление также подписали другие члены товарищества.

Прокуратура организовала проверку и выяснила, что нарушается право жителей на благоприятную окружающую среду.

«Участок, на котором находится кладбище, администрацией муниципального образования своевременно не был поставлен на кадастровый учёт, границы захоронений не определены. Территория кладбища не была ограждена, отсутствовала санитарно-защитная зона, хотя согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 74 от 25 сентября 2007 года, она должна быть не менее 50 метров», — сказано в сообщении.

Прокурор подал иск и потребовал запретить захоронения на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. А также определить границы кладбища. Суд удовлетворил иск.

Напомним, что в августе кузбасские полицейские попросили местных жителей о помощи в поиске разорителей могил.