 

Свинокомплекс и погода испортили воздух на левом берегу Новосибирска

 3 ноября, 11:30
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Свинокомплекс и погода испортили воздух на левом берегу Новосибирска
Фото Сергея Мордвинова

Жители Ленинского района Новосибирска пожаловались на запах канализации с утра; экологи объяснили, что запах со свинокомплекса накрыл город из-за плохих погодных условий, узнал 3 ноября корреспондент Сиб.фм в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Десятки жителей Ленинского района с улиц Котовского, Блюхера и площади Карла Маркса пожаловались на неприятный запах канализации утром 3 ноября. Один из очевидцев обратился в Сиб.фм с просьбой узнать причины дискомфортной ситуации в городе.

В Западно-Сибирском гидрометцентре объяснили это плохими погодными условиями.

«Это запах от Кудряшовского свинокомплекса, метан накапливается из-за неблагоприятных погодных условий, которые способствуют накоплению примесей», — пояснили Сиб.фм в отделе информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Однако официальный прогноз на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра говорит об обратном. «Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — сообщили синоптики.

«Запах от промышленной деятельности и взвешенные частицы пыли сохранятся, пока не придёт циклон из Караганды. Утром мы наблюдали туманы и застой воздуха, но сегодня ожидается усиление ветра и обстановка нормализуется. Похожая неблагоприятная ситуация наблюдалась в конце второй декады октября», — объяснил несоответствие прогнозов пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Напомним, что 1 ноября новосибирский институт возглавил борьбу ООН с «грязной дюжиной» в России.

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